Вайсфельд — об ушедшем из жизни Яшине: он был одним из самых талантливых в нашем хоккее

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Яшина.



«Сергей был техничным игроком. Функционален, хорошо подготовлен. Он был настоящим хоккеистом. Другой вопрос, что не всегда серьёзное отношение к делу ему помешало играть на более высоком уровне. Возможно, Яшин был одним из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея», — цитирует Вайсфельда «Спорт-экспресс».



Яшин является воспитанником пензенского хоккея. Выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом Игр-1988 в Калгари. В национальных чемпионатах провёл 354 матча и забил 128 шайб.



Сергей Яшин скончался 12 апреля на 61-м году жизни.

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