Стали известны составы ЦСКА и СКА на шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;

Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Карнаухов — Абрамов – Гуськов; Панкратов.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Бардаков – Бурдасов;

Камалов – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;

Фальковский – Лехтонен, Тимкин – Цицюра – Волков;

Солянников, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.



Напомним, в серии ведёт СКА — 3-2.



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