Стали известны составы ЦСКА и СКА на шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Карнаухов — Абрамов – Гуськов; Панкратов.
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов – Фантенберг, Кузьменко – Бардаков – Бурдасов;
Камалов – Робинсон, Гусев – Воробьёв – Моисеев;
Фальковский – Лехтонен, Тимкин – Цицюра – Волков;
Солянников, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.
Напомним, в серии ведёт СКА — 3-2.
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