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Игроки и тренеры московского «Динамо» стали донорами крови

Игроки и тренеры московского «Динамо» стали донорами крови
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Сегодня, 12 апреля, руководство московского «Динамо», тренеры, игроки основной и молодёжной команды посетили главный военный госпиталь имени Н. Н. Бурденко, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Несколько игроков выразили желание стать донорами крови, и станция переливания крови госпиталя имени Н. Н. Бурденко помогла динамовцам его осуществить.

После выполнения всех необходимых процедур игроки и тренеры пообщались с персоналом отделения, выразили благодарность врачам, которые на протяжении долгого времени занимаются медицинскими исследованиями, развивая отечественную науку. В завершение визита руководство московского «Динамо» вручило персоналу и пациентам госпиталя памятные подарки от хоккеистов.

«Ежегодно в госпитале лечатся около 22 тыс. раненых и больных, проводится свыше 9 тыс. операций. Здесь трудятся более 3500 сотрудников, из них 800 — врачи.

На базе госпиталя функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр и интернатура. В госпитале работают более 70 докторов медицинских наук, 44 профессора, более 170 кандидатов медицинских наук», — говорится в сообщении.

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