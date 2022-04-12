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Дмитрий Орлов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела

Дмитрий Орлов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов пропустил утреннюю тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что у игрока обороны травма нижней части тела.

Напомним, 10 апреля в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). Орлов принял участие в этой встрече, отыграл более 18 минут и завершил матч с показателем полезности «+2». Днём ранее, 9 апреля, россиянин поразил ворота «Питтсбург Пингвинз» и побил личный рекорд по количеству голов за сезон — на его счету уже 11 шайб.

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