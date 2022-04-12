Бывший одноклубник Мэттьюса: у Алекса Овечкина явно лучший щелчок

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился мнением об американском нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе и сравнил его с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Бозак играл с Мэттьюсом в течение пяти лет — с 2016 по 2021 год.

«У Алекса Овечкина явно лучший щелчок. Мэттьюс, вероятно, лучше выходит на свободное пространство, цепляется за передачи, а потом бросает», — приводит слова Бозака The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Мэттьюс забросил 58 шайб в 67 встречах регулярного чемпионата. К ним американец добавил 41 голевую передачу, суммарно набрав 99 очков. 36-летний Овечкин в нынешнем сезоне забил 45 голов и отдал 38 результативных пасов в 70 матчах.