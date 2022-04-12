Никита Нестеров мощным силовым приёмом сбил игрока СКА. Видео
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине первого периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На четвёртой минуте матча защитник ЦСКА Никита Нестеров «накрыл» соперника в чужой зоне, пытаясь помешать игрокам санкт-петербургской команды выйти в атаку и применив мощнейший силовой приём против соперника в рамках правил. Тем не менее из-за этого СКА убежал в контратаку два в одного, которую, впрочем, завершить взятием ворот не удалось.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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