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«Совсем молодой ещё был». Владимир Крикунов — о смерти Сергея Яшина

«Совсем молодой ещё был». Владимир Крикунов — о смерти Сергея Яшина
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Экс-наставник сборной России и легенда московского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Яшина.

«Я был в Германии года три назад, он там работал тренером. Там был парень из Казахстана по фамилии Заяц; он построил там небольшой дворец спорта, а Сергей работал у него в команде тренером. Сергей был таким бодрым, не знаю, что случилось. Это стало абсолютно неожиданным. Мне сегодня прислали новость — я очень сильно удивился. Совсем молодой ещё был. В Германии с ним последний раз и общались: сидели обедали и разговаривали. Был всем доволен, всё нормально было. Даже сам играл, для здоровья», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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