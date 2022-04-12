Р. Ротенберг: седьмой матч — счастье в хоккее. СКА весь год работал, чтобы сыграть в нём

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:3, 3-3).

«Хорошая равная игра. Сегодня допустили на одну ошибку больше, будем работать над ошибками. Нас ждёт седьмой матч — это счастье в хоккее. Будем играть дома, с нетерпением ждём следующей встречи. Нас ждёт самый интересный матч — седьмой, мы весь год работали, чтобы сыграть в такой игре.

Точно не сидело в голове, что у нас есть право на ошибку. Все хотели победить. Играем с сильным соперником, надо преодолевать трудности, оборону. Больше бросать, лезть на пятак. Самая главная у нас — следующая встреча. Гол Абрамова? Хоккей — игра ошибок, допустили ошибку. Посмотрим видео, пообщаемся с ребятами, сделаем выводы и пойдём вперёд.



Стандарты — сильная сторона соперника, мы это прекрасно понимаем. Улучшим этот момент и будем сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.