Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в шестом матче серии со СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги шестого матча финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА (3:1, 3-3).
«Неоднократно говорил: кто забивает, тот и побеждает. Игра была очень напряжённая от начала и до конца. Только когда ЦСКА забросил вторую шайбу, питерцам было нечего делать и они пошли ва-банк, — ну мы и забили третью. День прошёл, теперь готовимся к седьмой игре», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
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