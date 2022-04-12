Кожевников: хотел, чтобы серия ЦСКА — СКА затянулась. Удовольствие — смотреть такой хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги шестого матча финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА (3:1, 3-3).
«Я не то чтобы ожидал — очень хотел, чтобы финальная серия ЦСКА — СКА затянулась до семи матчей. Команды показывают классный и интересный хоккей, который смотреть одно удовольствие! Сегодня ЦСКА выглядел на йоту побыстрее, посвежее, что ли, чем СКА. Поэтому москвичи победили.
Ещё перед началом финала я говорил, что команды примерно равные. Теперь и счёт равный. Проблем у ЦСКА я не вижу, всё нормально.
Касаемо того, что седьмой матч пройдёт в Питере, — это не играет никакой роли, потому что это плей-офф. К этому надо спокойнее относиться. Ожидать можно только качественной игры с обеих сторон», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 апреля 2022
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