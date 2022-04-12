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«Седьмой матч похож на финал Олимпиады». Гусев — о решающем матче серии ЦСКА — СКА

«Седьмой матч похож на финал Олимпиады». Гусев — о решающем матче серии ЦСКА — СКА
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Нападающий СКА Никита Гусев подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:3, 3-3).

«Надо реализовывать свои моменты, они не так часто случаются. Выигрывает тот, кто реализует моменты.

Седьмой матч похож на финал Олимпиады. Здесь всё важно — и эмоции, и понимание, что ты должен делать, и нет никаких оправданий. Ты должен сделать то, что ты можешь и немного больше. Игра начинается со счёта 0:0, будем работать от первой до последней минуты и надеяться, что всё будет хорошо.

Конечно, соперник разбирает наше большинство, не так просто отдать через две клюшки. Будем искать эти линии, что-то думать, может быть, что-то менять», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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