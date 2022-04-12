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Михайлов рассказал, как ЦСКА нужно сыграть со СКА в последнем матче для выхода в финал КГ

Михайлов рассказал, как ЦСКА нужно сыграть со СКА в последнем матче для выхода в финал КГ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги шестого матча финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и санкт-петербургским СКА. После победы ЦСКА счёт в серии стал 3-3.

«В серии со СКА все игры выдаются напряжёнными. Каждый матч — новый поединок. Всё просто: для выхода в финал ЦСКА надо сыграть надёжно в обороне и результативно в атаке», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

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