Главный тренер ЦСКА — о голах «в раздевалку»: ЦСКА бороться с этим не будет

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции со СКА (3:1, 3-3).

«Буду ли использовать эти сочетания в решающей игре? Наши тройки не так сильно изменились, хотя, наверное, вы правы. Время подумать есть, на данную минуту об изменениях говорить сложно, но пока не планируем. Определённую «химию» мы увидели, сочетания троек устраивают и нас, и ребят. Выиграть такой матч — не самые лёгкие 24 часа для нас. Многие заметили, что предыдущие две серии «легко» для нас сложились. Рад, что мы сделали правильные выводы и хорошо подготовились к сегодняшнему матчу.

Опять шайба «в раздевалку»? Бороться с этим не будем, это эмоции. Наверное, это больше зависит от игроков, а единственное, что мы можем сделать, — поддержать их и настроить. Конечно, сложная ситуация, все расстроились, этого могло бы не быть. Ребята правильно среагировали, сыграли третий период плюс-минус так, как хотели.

Гилмора я всегда держу в уме. Надо будет проанализировать игру и завтра понять, в каких моментах можем его подключить. Джон готов, усердно тренируется. В этом есть мысль и смысл для нашей команды — он свежий, быстрый защитник.

Миша на районе появился? Я хотел бы сохранить фокус любого звена на том, что нам предстоит. Рад, что ребята были на районе, но в подъезд не зашли. Сегодня это случилось. Если продолжать эту тематику, можно сказать, что они зашли в подъезд», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.