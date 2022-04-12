«Смог сохранить глаз». С. Фёдоров — о попадании шайбы в лицо тренеру ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мыслями после шестого матча финальной серии Западной конференции со СКА (3:1, 3-3).

«Опустим все мои памятные встречи как игрока. В моей не супердлинной карьере как тренера будет седьмой матч. Я планирую готовиться с удвоенной силой, постараюсь все нюансы довести до команды. Мои помощники сыграют определяющую роль. Благодарен им за их поддержку в таких ситуациях.

Якубову попала шайба? Я сразу попросил доктора обратить на это внимание. Там приличный бросок был. Равиль Якубов смог сохранить глаз, смог отвернуться, но шайба прилично черканула, было рассечение. Он проявил мужество и самоотверженность, вернулся на лавку и смог довести игру до хорошего результата.

Готовы ли Светлаков, Плотников и остальные играть строго? Думаю, ребята готовы, они прошли определённый опыт, выплеснули эмоции. Они сохранили ту энергию, которая нам помогла сегодня. Разведка боем. Мы сыграем строго, в этом нет никаких проблем. Мы сделали определённый шаг, показали, что мы команда. Нам удались вещи, которые принесли результат сегодня, оттолкнёмся от них в следующей игре. Думаю, будем хорошей слаженной дружиной, опасной командой. У нас опытная команда и опытные ребята.

«Один за всех, и все за одного»? Мы и в сезоне ребят настраивали. У нас немного другое исполнение – «Один как все, все как один», но это то же самое. Хоккей – командная игра, соперника надо уважать за это. У них тоже единый коллектив, играют две сильные команды в финале Запада. Здесь уже по-другому быть не может. Этот девиз относится и к нашей команде, и к команде соперника», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.