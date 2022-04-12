Вудс: российские хоккеисты боготворят Овечкина, в него легко влюбиться. Капризов такой же

Ассистент главного тренера «Миннесоты Уайлд» Боб Вудс, также работавший в «Вашингтон Кэпиталз», сравнил российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова с капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

«Что касается Ови, то все российские хоккеисты его боготворят, ведь он особенный. Влюбиться в такого игрока очень просто. И в этом они с Кириллом похожи. Капризов такой же. Его поведение на площадке и игра заражают других. Очень интересно, как далеко он зайдёт», — приводит слова Вудса The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне на счету 24-летнего Капризова 42 заброшенные шайбы и 47 результативных передач в 70 встречах регулярного чемпионата. 36-летний Овечкин набрал 83 (45+38) очка в 70 матчах сезона.

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