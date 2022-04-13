Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.



У Хозяев отличились К'Андре Миллер и Крис Крайдер. У гостей шайбы в свой актив записали Андрей Свечников, Сет Джарвис, Джордан Стаал и Себастьян Ахо.



Для Свечникова этот гол стал 29-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, россиянин побил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон. В сезоне 2019/20 Свечников забил 28 голов (24 в регулярном чемпионате + 4 в плей-офф). Также в этой игре Андрей оформил результативную передачу. В 71 матче на счету россиянина 66 (29+37) очков.



Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 17 секунд, заработав «-1». Вратарь Игорь Шестёркин отразил 21 бросок.



В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз» в гостях. «Каролина» на домашнем льду примет «Детройт Ред Уингз».



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