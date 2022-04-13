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Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

У Хозяев отличились К'Андре Миллер и Крис Крайдер. У гостей шайбы в свой актив записали Андрей Свечников, Сет Джарвис, Джордан Стаал и Себастьян Ахо.

Для Свечникова этот гол стал 29-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, россиянин побил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон. В сезоне 2019/20 Свечников забил 28 голов (24 в регулярном чемпионате + 4 в плей-офф). Также в этой игре Андрей оформил результативную передачу. В 71 матче на счету россиянина 66 (29+37) очков.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 17 секунд, заработав «-1». Вратарь Игорь Шестёркин отразил 21 бросок.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз» в гостях. «Каролина» на домашнем льду примет «Детройт Ред Уингз».

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НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миллер (Зибанеджад, Ватрано) – 21:03 (5x5)   1:1 Свечников (Джарвис, Ахо) – 33:38 (5x5)   1:2 Джарвис (Ахо, Шей) – 41:02 (5x5)   1:3 Стаал (Шей, Фаст) – 46:42 (5x5)   2:3 Крайдер (Копп, Фокс) – 58:22 (6x5)   2:4 Ахо (Свечников, Терявяйнен) – 59:54 (en)
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