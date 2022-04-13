Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
У Хозяев отличились К'Андре Миллер и Крис Крайдер. У гостей шайбы в свой актив записали Андрей Свечников, Сет Джарвис, Джордан Стаал и Себастьян Ахо.
Для Свечникова этот гол стал 29-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, россиянин побил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон. В сезоне 2019/20 Свечников забил 28 голов (24 в регулярном чемпионате + 4 в плей-офф). Также в этой игре Андрей оформил результативную передачу. В 71 матче на счету россиянина 66 (29+37) очков.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 17 секунд, заработав «-1». Вратарь Игорь Шестёркин отразил 21 бросок.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз» в гостях. «Каролина» на домашнем льду примет «Детройт Ред Уингз».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 13 апреля 2022
-
05:24
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:41
-
03:47
-
02:50
-
02:24
- 12 апреля 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
22:20
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:24
-
21:05
-
20:35
-
20:25
-
20:12
-
19:58
-
19:40
-
19:17
-
18:45
-
18:20
-
18:04
-
17:55
-
17:29