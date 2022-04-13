Дубль Тарасенко и две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Дэвид Перрон, Тори Крюг и российский нападающий Владимир Тарасенко (дважды). Форвард Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Нападающий Иван Барбашёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Александр Торопченко не отметился результативными действиями.
За «Бостон» забивали Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.
Таким образом, «Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Сент-Луис», в свою очередь, продлил победную серию до шести матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Саад) – 00:34 (5x5) 1:1 Бержерон (Маршан, Форборт) – 00:49 (5x5) 2:1 Маклафлин (Хаула, Клифтон) – 16:59 (5x5) 2:2 Крюг (Шенн, Перрон) – 35:10 (5x4) 2:3 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 38:14 (5x5) 2:4 Тарасенко (Бучневич, Крюг) – 49:27 (5x5)
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
05:24
-
04:59
-
04:45
-
04:43
-
04:41
-
03:47
-
02:50
-
02:24
- 12 апреля 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
22:20
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:24
-
21:05
-
20:35
-
20:25
-
20:12
-
19:58
-
19:40
-
19:17
-
18:45
-
18:20
-
18:04
-
17:55
-
17:29
Партнерский контент