Дубль Тарасенко и две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Дэвид Перрон, Тори Крюг и российский нападающий Владимир Тарасенко (дважды). Форвард Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Нападающий Иван Барбашёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Александр Торопченко не отметился результативными действиями.

За «Бостон» забивали Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.

Таким образом, «Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Сент-Луис», в свою очередь, продлил победную серию до шести матчей.