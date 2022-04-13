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Дубль Тарасенко и две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

Дубль Тарасенко и две передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Дэвид Перрон, Тори Крюг и российский нападающий Владимир Тарасенко (дважды). Форвард Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Нападающий Иван Барбашёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Александр Торопченко не отметился результативными действиями.

За «Бостон» забивали Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.

Таким образом, «Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Сент-Луис», в свою очередь, продлил победную серию до шести матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Саад) – 00:34 (5x5)   1:1 Бержерон (Маршан, Форборт) – 00:49 (5x5)   2:1 Маклафлин (Хаула, Клифтон) – 16:59 (5x5)   2:2 Крюг (Шенн, Перрон) – 35:10 (5x4)   2:3 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 38:14 (5x5)   2:4 Тарасенко (Бучневич, Крюг) – 49:27 (5x5)
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