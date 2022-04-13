Овечкин до 25 голов сократил отставание от Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на седьмой минуте открыл счёт в матче. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 25 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ.



Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 776 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

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