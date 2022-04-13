Хет-трик Ткачука помог «Калгари» победить «Сиэтл»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



Счёт голам открыли гости – забил Райан Донато. На 17-й минуте голом ответил Мэттью Ткачук. На 24-й минуте у гостей забил Виктор Раск, на 38-й – Адам Лапссон.



На 44-й минуте Ткачук оформил дубль. Через две минуты Эндрю Манджапане сравнял счёт в матче. На 55-й ещё забил Ноа Ханифин. На последней минуте матча Ткачук оформил хет-трик.

Эта победа стала пятой для «Калгари» подряд. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние пять сыгранных матчей.

У российского защитника хозяев Никиты Задорова коэффициент полезности – «-1».