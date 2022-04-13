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Хет-трик Ткачука помог «Калгари» победить «Сиэтл»

Хет-трик Ткачука помог «Калгари» победить «Сиэтл»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Счёт голам открыли гости – забил Райан Донато. На 17-й минуте голом ответил Мэттью Ткачук. На 24-й минуте у гостей забил Виктор Раск, на 38-й – Адам Лапссон.

На 44-й минуте Ткачук оформил дубль. Через две минуты Эндрю Манджапане сравнял счёт в матче. На 55-й ещё забил Ноа Ханифин. На последней минуте матча Ткачук оформил хет-трик.

Эта победа стала пятой для «Калгари» подряд. «Сиэтл», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние пять сыгранных матчей.

У российского защитника хозяев Никиты Задорова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Донато (Бенирс, Данн) – 14:13 (5x5)   1:1 Ткачук (Ханифин, Андерссон) – 16:51 (5x5)   1:2 Раск (Гурд, Линд) – 23:06 (5x5)   1:3 Ларссон (Веннберг, Донской) – 37:10 (5x5)   2:3 Ткачук (Годро, Андерссон) – 43:10 (4x3)   3:3 Манджапане (Линдхольм, Мэки) – 45:33 (5x5)   4:3 Ханифин (Стоун, Баклунд) – 54:10 (5x4)   5:3 Ткачук (Годро) – 59:17 (en)
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