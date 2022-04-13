Ведущий «Сент-Луиса» отметил габариты Тарасенко после дубля с «Бостоном»

Ведущий «Сент-Луис Блюз» Лоу Корач после матча с «Бостон Брюинз» отметил физические показатели российского нападающего Владимира Тарасенко.

Меня поражает, когда игроки думают, что они могут столкнуть Тарасенко. Разве они не осознают, что он весит 104-106 кг и это всё равно что врезаться в кирпичную стену? То же самое, когда это пытаются сделать с Овечкиным", — написал у себя в «Твиттере» Корач.

Напомним, сегодня завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Тарасенко оформил дубль.

Таким образом, «Бостон» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Сент-Луис», в свою очередь, продлил победную серию до шести матчей