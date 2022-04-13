Сорокин признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин совершил 43 сейва. Он признан первой звездой матча.

За «Айлендерс» забивали Зак Паризе (дубль), Джош Бейли (дважды) и решающий буллит реализовал Кайл Палмьери. У гостей же отличились Джейк Гюнцель (дубль), Дэнтон Хайнен и Джефф Картер.

Команда из Нью-Йорка продолжает занимать девятую строчку в Восточной конференции с 77 очками. «Питтсбург» делят шестое место с «Бостоном», у обоих команд по 95 очков.