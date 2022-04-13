Овечкин до 4 очков сократил отставание от Хаверчука в топе бомбардиров НХЛ за всю историю

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на седьмой минуте открыл счёт в матче, а на 36-й минуте отдал голевую передачу. После этого Овечкин сократил отставание от Дэйла Хаверчука до четырёх очков в списке лучших бомбардиров в истории Национальной Хоккейной Лиги.

Овечкин занимает 21-ю строчку, в его активе 1405 (776+629) очков. У Хаверчука 1409 (518+891) баллов, он располагается на 20-м месте в этом рейтинге.

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