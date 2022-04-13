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«Даллас» минимально обыграл «Тампу», у Василевского – 28 сейвов

«Даллас» минимально обыграл «Тампу», у Василевского – 28 сейвов
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий из Финляндии Роопе Хинц на 56-й минуте матча. Ассистировали ему американские форварды Джо Павелски и Джейсон Робертсон.

Российский голкипер проигравшей команды Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Его одноклубники форвард Никита Кучеров и игрок обороны Михаил Сергачёв заработали коэффициент полезности – «-1». Российские нападающие из команды соперников Денис Гурьянов и Владислав Наместников очков в этом матче не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хинц (Павелски, Робертсон) – 55:10 (5x5)
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