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Гол Подколзина помог «Ванкуверу» одолеть «Вегас»

Гол Подколзина помог «Ванкуверу» одолеть «Вегас»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:4.

За победителей забивали российский нападающий Василий Подколзин, Бо Хорват, Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон и Брэд Ричардсон. У гостей же отличились Алек Мартинес, Майкл Амадио и Ши Теодор (дубль).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хорват (Чиассон, Миллер) – 01:04 (5x4)   1:1 Мартинес (Янмарк, Колесар) – 16:59 (5x5)   2:1 Подколзин (Петтерссон, Хьюз) – 21:27 (5x4)   3:1 Петтерссон (Гарланд) – 23:16 (5x5)   3:2 Амадио (Маршессо, Карлссон) – 24:26 (5x5)   4:2 Ричардсон (Петтерссон) – 33:03 (5x5)   4:3 Теодор (Дадонов, Мартинес) – 45:27 (5x5)   4:4 Теодор (Пьетранджело, Айкел) – 59:18 (6x5)   5:4 Хьюз (Гарланд, Хорват) – 60:51 (3x3)

В параллельном матче в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.

За хозяев забивали Трэвис Богйд и Ник Шмальц. У гостей отличились Егор Шарангович (дубль), Фабиан Зеттерлунд, Кевин Баль, Томаш Татар и Йеспер Боквист.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бойд (Шмальц, Ритчи) – 01:13   1:1 Зеттерлунд (Хишир, Шарангович) – 10:51 (5x5)   1:2 Баль (Бастиан, Грир) – 25:24 (5x5)   2:2 Шмальц (Гостисбер, Маччелли) – 38:36 (5x4)   2:3 Татар (Братт) – 39:14 (5x5)   2:4 Боквист (Куокканен, Суббэн) – 39:36 (5x5)   2:5 Шарангович (Зеттерлунд, Хишир) – 55:36 (5x5)   2:6 Шарангович (Баль, Хишир) – 57:05 (5x5)
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