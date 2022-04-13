Гол Подколзина помог «Ванкуверу» одолеть «Вегас»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:4.
За победителей забивали российский нападающий Василий Подколзин, Бо Хорват, Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон и Брэд Ричардсон. У гостей же отличились Алек Мартинес, Майкл Амадио и Ши Теодор (дубль).
В параллельном матче в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» «Аризона Койотс» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.
За хозяев забивали Трэвис Богйд и Ник Шмальц. У гостей отличились Егор Шарангович (дубль), Фабиан Зеттерлунд, Кевин Баль, Томаш Татар и Йеспер Боквист.
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