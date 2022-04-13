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«Эти малыши хотят казаться взрослыми». Эвандер Кейн – о стычке в матче с «Миннесотой»

«Эти малыши хотят казаться взрослыми». Эвандер Кейн – о стычке в матче с «Миннесотой»
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал стычку во время матча с «Миннесотой».

Эвандер Кейн: «Они пошли на меня всей пятёркой и всё равно не могли повалить. Хартман? Да, эти малыши хотят казаться жёсткими, но при этом ждут, когда подъедет лайнсмен и разнимет», – поделился эмоциями Кейн на пресс-конференции.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Кейн сначала начал выяснять на льду отношения с российским нападающим Кириллом Капризовым, потом россиянина подъехали защищать одноклубники. Райн Хартман на эмоциях даже показал средний палец канадцу во время матча.

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