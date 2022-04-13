Илья Сорокин установил личный рекорд по сейвам за матч

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 43 сейва и был признан первой звездой встречи. Таким образом, он побил свой личный рекорд по отражённым ударам в одном матче.

13 июля 2020 года Сорокин подписал однолетний контракт с «Айлендерс». Дебютировал в НХЛ 16 января 2021 года в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором пропустил 5 шайб. 16 февраля одержал свою первую победу в лиге, отстояв на ноль в матче против «Баффало Сейбрз». В текущей регулярке Сорокин провёл 60 игр, в которых пропустил 102 шайбы.

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