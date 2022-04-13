Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин установил личный рекорд по сейвам за матч

Илья Сорокин установил личный рекорд по сейвам за матч
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 43 сейва и был признан первой звездой встречи. Таким образом, он побил свой личный рекорд по отражённым ударам в одном матче.

13 июля 2020 года Сорокин подписал однолетний контракт с «Айлендерс». Дебютировал в НХЛ 16 января 2021 года в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором пропустил 5 шайб. 16 февраля одержал свою первую победу в лиге, отстояв на ноль в матче против «Баффало Сейбрз». В текущей регулярке Сорокин провёл 60 игр, в которых пропустил 102 шайбы.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Сорокин признан первой звездой матча с «Питтсбургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022