Хартман: 5 наших ребят поехали защищать Капризова, у «Ойлерз» никто не вступился за Кейна

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман поделился мнением о стычке форварда команды Кирилла Капризова с игроком «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном.



«Пять наших ребят подъехали защищать Капризова, а у «Эдмонтона» никто не вступился за Кейна. Не думаю, что кто-то в этой команде будет его защищать. Если меня оштрафуют за средний палец, то это того стоило», – сказал Хартман на пресс-конференции.



В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.



Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Первый ассист стал для него 90-м очком в этом сезоне Национальной Хоккейной Лиги. Таким образом, он первым из россиян набрал такое количество результативных действий в нынешнем регулярном сезоне.



На счету Капризова уже 91 (42+49) очков в 71 матче нынешнего сезона НХЛ, он располагается на шестом месте в списке бомбардиров. Первую строчку занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, у него 108 (42+66) очков в 73 играх.



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