Гендиректор «Салавата»: не можем назвать итоги сезона удовлетворительными

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона, в котором команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина.



«Уже говорил, что не можем назвать итоги сезона удовлетворительными относительно тех целей, что мы ставили. Но в то же время хочу сказать, что нам не стыдно за команду и свою работу. Команда сделала шаг вперёд, в ней хорошая обстановка. В этой части мы считаем, что провели хороший сезон. Конечно, если бы мы вышли в финал конференции, посчитали, что цель выполнена», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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