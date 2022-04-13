Баширов – о бюджете: с отъездом легионеров у «Салавата» появилось больше возможностей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе в связи с уездом легионеров.



«Оптимизация бюджета? Возможно, мы начнём оптимизировать структуру клуба, это наши внутренние вопросы. По главной команде никакого сокращения бюджета нет – как целенаправленного, так и вынужденного. С отъездом легионеров у нас появилось больше возможностей. Работаем над тем, чтобы эффективно потратить те деньги, которые выделяются на команду», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и дошёл до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».



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