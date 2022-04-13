Гендиректор «Салавата» ответил на вопрос, на сколько клуб будет активен на рынке

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о работе в межсезонье на трансферном рынке.
«На сколько будем активны на рынке? Если вы заметили, то все команды сейчас не очень активны именно в завершающей стадии подписаний. Сейчас много новых вводных как для агентов и игроков, так и для руководителей клубов. Все в режиме ожидания. Мы ведём переговоры и видим новые тренды. Я бы сказал, что они попробовать на зубок. У всех есть доля неопределённости, поэтому пока спешить никто не будет, и с громкими фамилиями тоже. Перед нами есть соблазн попробовать рискнуть использовать тех игроков, с которыми в нормальном состоянии мы бы поосторожничали и не стали этого делать. Такой тренд мы тоже сохраняем.
Конечно, без новых приобретений не обойдётся. У нас есть некоторые наработки, ждём некоторых нюансов, в том числе и по легионерам. Но ситуация меняется каждый день. Есть основания для того, чтобы быть осторожным. Приоритетом для нас является и сохранение игроков на истекающих контрактах. Это наша основа для формирования команды», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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