Баширов назвал вероятность возвращения в «Салават» уехавших иностранцев

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о вероятности возвращения иностранцев, покинувших клуб.

«Есть ли вероятность возвращения тех иностранцев, кто уехал? Вероятность 1%. Мы для себя определились, что с нашей стороны, что со стороны игроков ничего поделать не можем. Если сейчас им позвонить и спросить в режиме политического вакуума, согласны ли они вернуться, то они были бы не против, и мы были бы не против. Но учитывая все обстоятельства, мы даже не ведём переговоры. Если бы была хоть какая-нибудь подвижка двигаться в эту сторону, мы бы, конечно, были активны. Но пока то, что мы ощущаем, никакого движения нет.

Мы много лет работаем с Финляндией и может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идёт дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживаем. Ничего хорошего для нас это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но исходя того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».