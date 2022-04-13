Гендиректор «Салавата»: видим увеличенные запросы от российских игроков

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов поделился мнением о запросах российских игроков.

«Мы видим увеличенные запросы от российских игроков. Не отнесу это на счёт наших игроков, но на рынке такое мнение существует – «иностранцев нет, поэтому есть основания начинать с этой суммы». Но в «Салавате» нет такого тренда, что Хартикайнен уехал, поэтому отдадим сумму за такого игрока, чтобы очень красиво выглядеть в прессе. Я думаю, что, когда пройдёт переосмысление, все будут смотреть на игроков второго эшелона. Надо будет смотреть больше вариантов, чтобы другие игроки могли дать эффект не меньше того, чем если бы потратили деньги на игрока на 90 млн. Но мы идём по такому тренду и никого не хотим удивить.

Сложно сразу отказаться от иностранцев, особенно команде, которая явно опиралась на таких игроков. Думаю, что к маю рынок успокоится и все поймут, что надо более реально подходить к этим вопросам», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».