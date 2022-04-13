Кадейкин продолжит играть за «Салават», переговоры с Санниковым в завершающей стадии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, с кем на данный момент клуб подписал контракты на следующий сезон.



«Мы ведём переговоры с большой группой игроков. На сегодняшний день подписан контракт с Александром Кадейкиным, Николаем Кулёминым, Павлом Коледовым. Переговоры с Санниковом в завершающей стадии, договоримся с ним», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф ЕХЛ и дошёл до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».

Ранее Томи Лямся объявил о том, что покидает пост главного тренера уфимской команды.

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