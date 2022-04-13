Гендиректор «Салавата» – об уходе Шарыченкова: там есть нюансы и непонятные моменты

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что голкипер Александр Шарыченков покинул команду.

«К нашему сожалению, Александр Шарыченков перейдёт в другой клуб. Там есть нюансы и были непонятные моменты, которые открылись нам уже после того, как он согласовал контракт с другой командой. Понятно его желание быть в Москве и быть ближе к семье, но по факту он будет играть в другой команде», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и дошёл до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».

Ранее об уходе из команды объявил Томи Лямся.

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