Баширов: не согласен с тем, что «Трактор» прошёл бы нас, если бы мы сохранили легионеров

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на слова гендиректора «Трактора» Ивана Савина, который сказал, что челябинцы прошли бы «Салават», даже если бы не уехали легионеры уфимцев.

«Савин сказал, что «Трактор» прошёл бы «Салават», даже если бы мы сохранили легионеров? Когда я прочитал его слова, то любой бы сказал, что я не согласен. И в том составе, который у нас остался, и в том состоянии, в котором мы подошли к серии, мы понимали, что у нас есть слабые места и с кем мы будем играть. У нас не было никаких иллюзий, но при этом мы не чувствовали себя командой, про которую так можно сказать. К сожалению, нам не удалось сыграть с ними в неоптимальном составе, когда у нас была эпидемия, а в оптимальном составе мы выиграли у них 6:1. Понятно, что начало сезона и конец сезона – разные вещи. Но это точно не говорило о том, что мы бы безоговорочно им уступили. Понятно, что на эмоциях кто-то может что-то сказать, но у нас с ними уважительные отношения, так что нормально отношусь к его словам», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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