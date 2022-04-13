Гендиректор «Салавата Юлаева»: пребывание легионеров в команде было неприемлемо

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на уход иностранцев из команды.
«Почему одни клубы смогли сохранить иностранцев, а мы нет? Легионеры живут не по уставу, ситуации у всех разные. Это зависит от страны, например. Стоимость денег и уровень жизни в Чехии и Финляндии разный. Чехи не так нас боятся, как финны, возможно, прививка Варшавского договора играет роль.
Я не буду лукавать, но хоккей у меня не был на первом месте, вступать в эмоциональные переговоры не хотелось. Мы говорили с иностранцами несколько раз, в том числе с участием и главы республики. Мы говорили о своих гарантиях, гарантиях безопасности, что мы предпримем всё, чтобы они доехали спокойно. Были разговоры о введении военного положения, что их возьмут в заложники. Я отвечал, что с авторитетом главы республики даже при военном положении этот вопрос решился бы за сутки.
Чем дальше вопрос отодвигался, тем больше они стали подвергаться давлению. Я им говорил, что они являются орудием гибридной войны. В день, когда было принято решение, было ясно, что эти игроки нам не помогут, они головой в другом месте. Когда-нибудь я скажу, что они сказали в тот день, но дальнейшее их пребывание в клубе было неприемлемым.
Мы не стали ничем их удерживать, не говорили о пересчёте денег, потому что это повлияло бы на команду, было бы нечестно к российским игрокам. Это было бы неправильно — есть потолок зарплат. Если бы был тренд с пересчётом зарплат по курсу, то это было бы равным для всех», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 13 апреля 2022
-
12:27
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:11
-
10:59
-
10:51
-
10:49
-
10:35
-
10:31
-
10:29
-
10:26
-
10:20
-
10:07
-
09:41
-
09:10
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
08:01
-
07:42
-
07:20
-
07:19
-
07:09
-
07:00
-
06:52
-
06:46
-
06:37
-
06:24