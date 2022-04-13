Гендиректор «Салавата» рассказал о разговоре с Амировым после завершения плей-офф

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о разговоре с Родионом Амировым, у которого обнаружили серьёзное заболевание.



«Родион проходит плановое лечение, буквально пять дней назад говорили с ним, он был в отличном настроении. Сказал ему, что было очевидно, как не хватало его в молодёжной связке и его броска в плей-офф. И говорил я ему это не просто, чтобы подбодрить, а просто как с игроком команды. Он очень переживал за «Салават». Общаюсь и с его отцом, надеюсь, что всё будет хорошо. Надеемся его увидеть и дальше обговорим его судьбу.

Сухой комментарий в соцсетях? Это точно шло по инициативе «Торонто». Нам позвонил его агент и попросил, чтобы в части сообщений мы шли за «Торонто», потому что формально он является их игроком. Мы могли сделать более эмоционально, но не хотели выходить за границы и пытаться показаться более добрыми, чем «Торонто». В части того, что было нужно Родиону, мы всё ему показали», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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