Russian Machine Never Breaks: после проблем в середине сезона теперь Овечкин опять в огне

Обозреватель RMNB (Russian Machine Never Breaks) Иэн Оланд поделился мнением об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Алекс Овечкин стал одним из восьми игроков «Кэпиталз», которому удалось во вторник поразить ворота «Филадельфии Флайерз». Гол капитана, забитый в первом периоде, открыл перед «Вашингтоном» шлюзы, и шайбы полились рекой на пути к победе столичного клуба со счётом 9:2.



Это взятие ворот стало для Ови 46-м в текущем сезоне. Теперь ему не хватает всего лишь четырёх точных выстрелов до отметки в 50 шайб в нынешней кампании. Если ему удастся разменять полсотни, он станет первым игроком в возрасте 36 лет или старше, кому удастся подобное.



После проблем в середине сезона теперь Овечкин опять в огне. Он забивает голы уже в четырёх встречах подряд, а в последних 18 матчах отличился 14 раз.



Вот только «Рокет Ришар Трофи» Овечкину, по всей видимости, в нынешнем сезоне не покорится. Лидером по заброшенным шайбам в текущей кампании является Остон Мэттьюс, у которого их 58. У Леона Драйзайтля — 51, а Крис Крайдер впервые добрался до отметки в 50 голов.



Овечкину осталось провести ещё 9 матчей. Наверняка будет весело», — приводит слова Оланда RMNB.