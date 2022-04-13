Russian Machine Never Breaks: после проблем в середине сезона теперь Овечкин опять в огне

Обозреватель RMNB (Russian Machine Never Breaks) Иэн Оланд поделился мнением об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Алекс Овечкин стал одним из восьми игроков «Кэпиталз», которому удалось во вторник поразить ворота «Филадельфии Флайерз». Гол капитана, забитый в первом периоде, открыл перед «Вашингтоном» шлюзы, и шайбы полились рекой на пути к победе столичного клуба со счётом 9:2.
Это взятие ворот стало для Ови 46-м в текущем сезоне. Теперь ему не хватает всего лишь четырёх точных выстрелов до отметки в 50 шайб в нынешней кампании. Если ему удастся разменять полсотни, он станет первым игроком в возрасте 36 лет или старше, кому удастся подобное.
После проблем в середине сезона теперь Овечкин опять в огне. Он забивает голы уже в четырёх встречах подряд, а в последних 18 матчах отличился 14 раз.
Вот только «Рокет Ришар Трофи» Овечкину, по всей видимости, в нынешнем сезоне не покорится. Лидером по заброшенным шайбам в текущей кампании является Остон Мэттьюс, у которого их 58. У Леона Драйзайтля — 51, а Крис Крайдер впервые добрался до отметки в 50 голов.
Овечкину осталось провести ещё 9 матчей. Наверняка будет весело», — приводит слова Оланда RMNB.
- 13 апреля 2022
-
17:43
-
17:15
-
16:54
-
16:22
-
15:12
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
12:27
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:11
-
10:59
-
10:51
-
10:49
-
10:35
-
10:31
-
10:29
-
10:26
-
10:20
-
10:07
-
09:41
-
09:10
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
08:01
-
07:42