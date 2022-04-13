Владимир Тарасенко превзошёл достижение экс-форварда «Сент-Луиса» Брендана Шенахана
Поделиться
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» оформил дубль.
Как отмечает официальная пресс-служба НХЛ, форвард «блюзменов» провёл 37-ю встречу, в которой забивал не менее двух голов, и превзошёл по этому показателю достижение известнейшего нападающего Брендана Шенахана. Теперь Тарасенко занимает единоличное пятое место в истории «Сент-Луиса» по количеству матчей с 2+ голами.
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
17:43
-
17:15
-
16:54
-
16:22
-
15:12
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
12:27
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:11
-
10:59
-
10:51
-
10:49
-
10:35
-
10:31
-
10:29
-
10:26
-
10:20
-
10:07
-
09:41
-
09:10
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
08:01
-
07:42
Партнерский контент