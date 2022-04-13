Владимир Тарасенко превзошёл достижение экс-форварда «Сент-Луиса» Брендана Шенахана

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» оформил дубль.

Как отмечает официальная пресс-служба НХЛ, форвард «блюзменов» провёл 37-ю встречу, в которой забивал не менее двух голов, и превзошёл по этому показателю достижение известнейшего нападающего Брендана Шенахана. Теперь Тарасенко занимает единоличное пятое место в истории «Сент-Луиса» по количеству матчей с 2+ голами.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.