«Вы не можете запугать Влади». Главный тренер «Сент-Луиса» о стычке Тарасенко и Фредерика

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал выступление российского нападающего команды Владимира Тарасенко.

«Он делает для нас много всего — в том числе и в качестве лидера.



Момент с Фредериком? Вы не можете запугать Влади. Мол, его ни за что не запугать, он сильный. Так что вы можете увидеть, когда Фредерик подъехал к нему, он рухнул», — приводит слова Берюбе The Athletic.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко оформил дубль.