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Защитник «Сент-Луиса»: Фредерик хотел спровоцировать Тарасенко, но он не поддался

Защитник «Сент-Луиса»: Фредерик хотел спровоцировать Тарасенко, но он не поддался
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Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг прокомментировал эпизод матча с «Бостон Брюинз», в котором его одноклубник Владимир Тарасенко опрокинул форварда «мишек» Трента Фредерика.

«Да, Влади — один из тех парней, которые, когда эмоционально заряжены, играют лучше. Я уверен, что Фредерик хотел спровоцировать его на ответный удар, но он не поддался, а сделал свою работу на льду, забросив две шайбы», — приводит слова Крюга The Athletic.

Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко оформил дубль.

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