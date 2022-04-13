Никитин: с Хартли было приятно соперничать. Многое у него посмотрел, многому научился

Главный тренер «Локомотива», бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением об экс-наставнике «Авангарда» Бобе Хартли.
«Я не вправе давать характеристику работе Боба Хартли, его характеризует статистика. Если говорить про Боба как про коллегу, то, естественно, было приятно и интересно с ним соперничать. Многое у него посмотрел и многому научился в противостоянии с ним и его командой. Хартли – сильный специалист, однозначно. Противостояния с его «Авангардом» останутся не только в памяти, но и в истории омского хоккея. Для КХЛ только плюс, когда в лиге работает больше классных специалистов. В этом плане больше плюсов для лиги», – сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что специалисты дважды встречать в плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 ЦСКА под руководством Никитина обыграл «Авангард» (4-0), а в прошлом сезоне проиграл в шести матчах — 2-4.
- 13 апреля 2022
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