НХЛ оштрафовала Хартмана, вступившегося за Капризова и показавшего средний палец Э. Кейну

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман оштрафован на $ 4,25 тыс. за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальном сайте НХЛ.
В одном из эпизодов встречи форвард «нефтяников» Эвандер Кейн начал выяснять на льду отношения с российским нападающим Кириллом Капризовым, потом россиянина подъехали защищать одноклубники. Райан Хартман на эмоциях показал канадцу средний палец.
Отметим, что это максимальная сумма за подобный поступок.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.
- 13 апреля 2022
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