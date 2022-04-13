НХЛ оштрафовала Хартмана, вступившегося за Капризова и показавшего средний палец Э. Кейну

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман оштрафован на $ 4,25 тыс. за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальном сайте НХЛ.

В одном из эпизодов встречи форвард «нефтяников» Эвандер Кейн начал выяснять на льду отношения с российским нападающим Кириллом Капризовым, потом россиянина подъехали защищать одноклубники. Райан Хартман на эмоциях показал канадцу средний палец.

Отметим, что это максимальная сумма за подобный поступок.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.