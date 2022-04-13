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Вратарь «Сочи» Магнус Хелльберг подписал контракт с «Детройтом»

Вратарь «Сочи» Магнус Хелльберг подписал контракт с «Детройтом»
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Шведский голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг подписал контракт с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальном сайте «красных крыльев».

Отмечается, что с 31-летним вратарём подписано однолетнее соглашение.

В завершившемся для «Сочи» сезоне Хелльберг принял участие в 37 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем за матч отражая 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2.42. За всё время в КХЛ шведский вратарь выступал за пекинский «Куньлунь Ред Старз» (в сезоне-2017/2018), санкт-петербургский СКА (с 2018 по 2021 год) и за «Сочи».

Хелльберг в составе сборной Швеции принял участие в Олимпийских играх — 2022, сыграв в двух мачтах и отразив 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 2.46.

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