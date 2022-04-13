Кожевников назвал подлецами финнов, отказавшихся делать операцию российскому хоккеисту

Двукратный чемпион мира Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.

«Подлецы, что тут сделаешь. Ребятам нужно обратиться к Геннадию Николаевичу Тимченко. У него были очень большие связи с Финляндией. Да и человек он порядочный! Поможет!



Что касается финнов в КХЛ, я всё время говорил, что нам не нужен «Йокерит». Неплохо, что вошли в КХЛ… Но играли же на наши деньги. Ну, отказались, и бабе с кобылой легче. Финны все закрытые. Раньше они были нормальными, особенно молодёжь. Сейчас всё с ними понятно. Держали змею рядом с собой.



Бойкот финнам? Да нет. Я думаю, в «Салавате» есть деньги. У нас народ помогает больше! Нужна операция на коленях? Есть внук Королёва — Андрей Владиславович! Я сейчас лечусь у него, он делает мне уколы. Никаких проблем обратиться к нему. Да и скидку хоккеисту сделают. Если хотите, то договоримся — нет проблем. Думаю, и ФХР поможет. У нас же врачи очень сильные», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.