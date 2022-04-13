Никишин — о результате сезона: удовлетворительно, «Спартак» хотел и мог выиграть у СКА

Российский защитник «Спартака» Александр Никишин поделился мыслями об итогах сезона для московской команды.
«Как оценю выступление «Спартака»? Удовлетворительно, потому что всем хотелось большего. Удалось пройти первый раунд плей-офф, вообще не играя его. Могли проходить и СКА, но что есть, то есть. А в целом сезон получился достаточно хорошим для «Спартака».
Конечно, все верили и понимали, что можем пройти дальше. Как я уже выше отметил, в первом матче мы показали, что можем играть со СКА, и они не ожидали от нас такого напора. Считаю, что пропуск первого раунда в какой-то степени даже пошёл нам на пользу в плей-офф, потому что у нас было больше сил и мы были легче соперника. У нас было много желания, но даже не знаю, как объяснить, почему не получилось. Жаль, что проиграли, но как есть. Мы хотели выигрывать и могли выигрывать.
Впервые за 12 лет «Спартак» прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ после технического поражения «Йокерита»? Ну вот так всё получилось. От нас в этой ситуации ничего не зависело. Мы бы вышли на лёд и играли с «Йокеритом», но этого не произошло. Ничего страшного», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 13 апреля 2022
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