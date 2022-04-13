Журова — об отказе финнов оперировать хоккеиста из РФ: возможно, их запугали

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.

«Всё это началось не сегодня. Давайте говорить честно: не только спортсменов, но и детей отказываются оперировать. Это может только возмущать. Видимо, клятва Гиппократа не про них.



Сказать, почему именно финны так поступают, — сложно. От них я такого не ожидала. Может быть, их запугали: «Если что, вы следующие». Они боятся, запугали просто прибалтов. Может, им что-то пообещали. К сожалению, сейчас всем кто-то что-то обещает», — сказала Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.