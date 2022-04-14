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Александр Никишин назвал самого опасного хоккеиста, против которого он играл на Олимпиаде

Александр Никишин назвал самого опасного хоккеиста, против которого он играл на Олимпиаде
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Защитник «Спартака» и сборной России по хоккею Александр Никишин ответил на вопрос, кто показался самым опасным форвардом, против которого довелось сыграть на Олимпиаде — 2022.

«Ох, если честно, я подзабыл фамилию этого хоккеиста. Просто вылетела из головы. Это игрок сборной Чехии, который очень много проблем нам доставил в их большинстве. Он в НХЛ за «Бостон» очень успешно играл, а сейчас вернулся в Европу. Давид Крейчи, да-да, точно, вот он. Не знаю, может быть, у него лучшая игра на Олимпиаде была против нас, но с ним было очень сложно. Очень неприятно играл.

В овертайме матча с Чехией как раз ещё и неприятный момент получился – удаление и пропущенный гол? Да просто никчёмное удаление было, не понимаю, за что мне там две минуты дали. Если бы они ещё гол не забили, я бы отнёсся более просто к ситуации, а так неприятно получилось», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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