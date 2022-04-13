«Влади сам по себе крайне мощный парень». Перрон — о стычке Тарасенко и Фредерика

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал эпизод матча с «Бостон Брюинз», в котором его одноклубник Владимир Тарасенко опрокинул форварда «мишек» Трента Фредерика.
«Ну, я знаю, что Фредди — крепкий парень, я тренировался с ним летом. Думаю, что, если вспоминать цитату Кена, «он не должен был открывать эту дверь». Влади сам по себе тоже крайне мощный парень. Сегодня он к тому же забросил две важные шайбы для команды. Когда он играет так, это потрясающе», — приводит слова Перрона The Athletic.
Отметим, что Перрон вспомнил слова тренера Кена Хичкока. В 2012 году в плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» Хичкока встречался с «Сан-Хосе Шаркс», и экс-защитник «Блюз» Роман Полак сцепился с игроком «акул» Джастином Брауном и сильно его поколотил. Тогда Хичкок отреагировал на это: «Не открывайте дверь, за которой находится Роман Полак. Никогда её не открывайте! Вот так!»
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко оформил дубль.
- 13 апреля 2022
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