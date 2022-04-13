Сергачёв: в России сделал ошибку — и неделю в запасе сидишь. Тренеру в НХЛ вообще пофиг

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об отношении тренеров КХЛ и НХЛ к молодым игрокам.
«Первые три года в НХЛ у них есть возможность отправить тебя в лигу ниже. Я сижу, плохо игру сыграл, мне мама звонит, говорит: «Всё, тебя в АХЛ отправляют. Иди тренируйся. Тебя сейчас отправят, будешь в АХЛ до конца жизни». Я сижу, за голову берусь, трясусь, мне плохо, прихожу на тренировку, в угол сел, спрятался. А тренеру вообще пофиг. Ты один из 25 игроков, которые играют в команде. Даже когда ты сделал большую ошибку, он заметил это, но, помимо тебя, есть ещё 24 человека, за которыми нужно следить.
В КХЛ есть такое, что молодой защитник играет, ошибётся, а главный тренер орёт на него: «Садись, всё, ты больше играть не будешь». И человек не играет. А в НХЛ какой-то другой подход. Сделал ты ошибку и сделал.
В этом весь прикол игры, что ты совершаешь ошибки, потом их исправляешь, учишься, становишься лучше, потом не делаешь эти ошибки. В России сделал ошибку — и неделю в запасе сидишь», — сказал Сергачёв в эфире подкаста Ксении Дукалис на YouTube.
- 13 апреля 2022
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